Квест по сбору старых шин, инициированный активистами экологических движений и поддержанный областным комитетом госэконадзора, начался в Ленинградской области со Всеволожского района. Первый субботник по сбору шин прошел 7 июля в поселке Ковалёво.

Опыт оказался удачным: добровольцам удалось собрать два полных КамАЗа автомобильных покрышек только вдоль дорог. Всего же активисты надеются за время акции собрать 40 тонн шин. К участию приглашаются все желающие.

В поселке Проба собранные шины будут подвергнуты переработке, в результате которой получится крошка – из нее изготовят покрытие для детских площадок и спортивных стадионов.