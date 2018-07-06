В Мультицентре социальной и трудовой интеграции открылся МФЦ. Теперь инвалиды и лица с ОВЗ Ленинградской области могут оформить весь пакет необходимых документов в этом уникальном учреждении. Раньше для этого нужно было «убить» несколько месяцев. Время уходило на сборы вороха справок и походы по множеству инстанций. Теперь не надо обивать пороги разных учреждений, а можно сразу зарегистрироваться, представив нужные документы в «единое окно». О том, как работает создаваемый Ресурсный центр при Мультицентре социальной и трудовой интеграции, мы поговорили с руководителем учреждения Ириной Григорьевной Дрозденко.

Минуя лабиринты казённых кабинетов

– Недавно на базе Мультицентра социальной и трудовой интеграции появился многофункциональный центр. Как возникла такая идея?

– Занимаясь профессиональной подготовкой обучающихся, мы часто сталкивались с отсутствием у них документов, необходимых для оформления на работу (ИНН, справки об инвалидности и пр.). Сопутствующими осложнениями стало отсутствие льготного проездного, начисление пенсии по месту регистрации, а не по фактическому месту жительства. Нередко специалисты Мультицентра сталкивались с некорректно оформленной Индивидуальной программой реабилитации (старого образца), где указано, что гражданин «не нуждается в услуге образования и трудоустройства»…

Это же нонсенс! Ведь в действующем Законе РФ № 186 «Об обязательном образовании» каждый имеет право на обучение, и «не нуждается в трудоустройстве» лишь при наличии дееспособности и трудоспособности. Вот и выходит, что многие актуальные, общественно значимые проекты, касающиеся улучшения жизни людей с ограниченными возможностями, сталкиваются с такими перекосами.



– Непростая задача – поправлять чужие недочеты…

– Так сложилось, что мы не имеем полномочий исправлять ошибки, сделанные в 90-е другими специалистами. Мы поняли, что отсутствие возможности подготовить грамотный пакет документов для трудоустройства наших выпускников сводит на нет усилия всего нашего коллектива и надежды на самостоятельную жизнь и трудовую деятельность большинства ребят. В свою очередь учащиеся, в силу удаленности государственных услуг и отсутствия какого-либо опыта взаимодействия с госслужбами, не сумеют пройти все «лабиринты казенных кабинетов». Вот почему и возникла необходимость создания Ресурсного центра для инвалидов и лиц с ОВЗ, в рамках которого стало бы возможным получение большинства гарантируемых государством услуг. А удаленное рабочее место МФЦ задумывалось только как часть этих многопрофильных услуг.



– Насколько обосновано открытие МРЦ в Мультицентре, ведь это учреждение считалось довольно закрытым от посещения граждан со стороны?

– Открытие МФЦ на территории Мультицентра – это первый шаг на пути объединения государственных служб (бюро МСЭ, ФСС, МФЦ) в единый многопрофильный ресурсный центр комплексного сопровождения инвалидов, который, несомненно, позволит оптимизировать время получения самых разных услуг.

Сегодня на территории Мультицентра организована универсальная безбарьерная среда для всех видов функциональных нарушений организма:

– для опорников и колясочников подъемники и дверные проемы всех помещений соответствуют нормативам;

– для слабослышащих и глухих предоставляются сурдопереводчики;

– для слабовидящих и слепых пока предоставляются ассистенты, в ближайшее время помещение МФЦ и ресурсного центра будут оснащены тифлооборудованием;

– для людей с нарушениями психического и интеллектуального развития предоставляются помощники в лице олигофренопедагога, психолога, дефектолога и других специалистов по необходимости, что позволит минимизировать дискомфорт взаимодействия сторон при получении государственных услуг.

Наше учреждение на текущий период адаптировано под нужды инвалидов и лиц с ОВЗ, как никакое другое учреждение Ленинградской области, и мы открыты для нашей целевой группы, нисколько не считая их посторонними…



Госуслуги с комфортом



– Какие условия созданы для посетителей, которые захотят воспользоваться услугами МФЦ?

– Центр располагает всеми необходимыми ресурсами для предоставления услуг. Уже в нынешнем году по завершении реновации (сентябрь – октябрь) будет действовать площадка, адаптированная к физической доступности всеми категориями инвалидов и соответствующая требованиям СНиП, СанПиН и Роспотребнадзора.

К работе МФЦ уже подключен целый штат специалистов – сурдопереводчики, эрготерапевты, коррекционные психологи, юристы, тьюторы, ассистенты. Такого нет ни в одном МФЦ в России. В конце августа 2018-го откроется собственная столовая на 120 мест, зоны ожидания и отдыха, хостел для желающих остановиться из дальних уголков региона, медблок для оказания неотложной медицинской помощи.

Продумана и транспортная доступность для жителей области. Помимо общественного транспорта, который связывает Мультицентр с Санкт-Петербургом и Всеволожском, начало свою работу социальное такси. В рамках услуги льготные категории граждан могут добраться до МФЦ по особым тарифам. 75-процентная скидка на проезд предоставляется лицам старше 80 лет; инвалидам по зрению и инвалидам с 3 степенью ограничения способности к трудовой деятельности; жителям блокадного Ленинграда, инвалидам с ограничениями к передвижению.

Детям-инвалидам в возрасте до 7 лет, детям-инвалидам по зрению; инвалидам 1 группы; участникам и инвалидам Великой Отечественной войны услуга доступна бесплатно. Заказать социальное такси можно в круглосуточном режиме не позднее чем за 2 дня до планируемой даты поездки по бесплатному многоканальному телефону: 8-800-777-04-26. Получателю услуги может быть оформлено не более шести заявок в месяц.



– Какое оборудование установлено в МФЦ?

– МФЦ на территории Мультицентра ничем не отличается от аналогичных офисов на территории всей Ленинградской области. МФЦ работает в режиме 3-х окон, имеется возможность сделать копии документов, нет ОЧЕРЕДЕЙ, порогов и ступеней, созданы прекрасные условия ожидания.



– Какие именно услуги оказывает центр?

– У нас в перечне более 370 видов услуг, в том числе наиболее востребованные именно для инвалидов и лиц с ОВЗ. Это услуги по установлению пенсий, денежных выплат и предоставлению налоговых льгот, а также по обеспечению средствами реабилитации или компенсации за их приобретение и многие другие.



– Сколько граждан обратилось за период с момента открытия МФЦ в Мультицентре?

– За первый месяц работы МФЦ в Мультицентре жителям региона оказано более 50 услуг. Наиболее востребованными у первых посетителей МФЦ стали услуги Пенсионного фонда, социальной защиты (оформление единого социального проездного билета), Росреестра, Фонда социального страхования и МВД.



– Расскажите, пожалуйста, о режиме работы.

– Центр работает в режиме пятидневки с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 4, ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции». Дополнительную информацию можно получить по многоканальному телефону МФЦ: 8-800-500-00-47. Добраться до Мультицентра можно из Всеволожска от железнодорожной станции Всеволожская автобусами 601, 602, 10 до остановки «Всеволожский техникум». Из Санкт-Петербурга от станции метро «Ладожская» на автобусе 462, до остановки «Всеволожский техникум». На маршрутном такси 430, 430А до Всеволожска, электричкой с Финляндского вокзала до железнодорожной станции Всеволожская. Далее автобусами 601, 602, 10 до остановки «Всеволожский техникум». Работает социальное такси с доставкой до Мультицентра. Подробности можно узнать по телефону: 8-800-777-04-26. Для получения услуг необходимо иметь с собой документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий право на получение льгот.



– Насколько возможно приобщение воспитанников Мультицентра к работе МФЦ с точки зрения их обучения и трудоустройства?

– Не только возможно, но уже становится реальностью. В настоящее время выпускник, завершающий обучение по программе «Оператор ЭВМ», проходит учебную стажировку, непосредственно наблюдая за работой сотрудника МФЦ и перенимая опыт для последующей работы. Большинство наших обучающихся сами сопровождают друг друга в ситуациях, когда требуется помощь колясочнику или слабовидящему, поэтому в планах – подготовка ассистентов и помощников из числа наших же ребят. Ведь никто так не поймет тебя лучше, как тот, кто сам многое пережил и прочувствовал на своем опыте.

Разумеется, для подобной практики мы отбираем тех ребят, кто в дальнейшем сможет конкурентно работать в других подобных учреждениях. Пока их не так много, но они есть, и это наши первые «звездочки». При запросе со стороны потенциальных работодателей мы сумеем подготовить наших ребят.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти