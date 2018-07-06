Пригородные кассы на станции Девяткино изменят режим работы

На пассажирской платформе № 3 на станции Девяткино начинается капитальный ремонт. В связи с этим изменится порядок работы пригородных касс. Точные сроки окончания работ не известны.

Как сообщает АО «СЗППК», оформление проездных документов будет осуществляться:

- в билетных кассах № 1 – 4;

- в кассовом модуле, установленном на платформе № 1 (кассовые окна № 5– 8);

- в терминалах самообслуживания, установленных близ кассового модуля на платформе №1.

Кассовые окна № 5 – 8 на период проведения работ будут закрыты.

Режим работы билетных касс на станции Девяткино с 9 июля