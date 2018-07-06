Пригородные кассы на станции Девяткино изменят режим работы
На пассажирской платформе № 3 на станции Девяткино начинается капитальный ремонт. В связи с этим изменится порядок работы пригородных касс. Точные сроки окончания работ не известны.
Как сообщает АО «СЗППК», оформление проездных документов будет осуществляться:
- в билетных кассах № 1 – 4;
- в кассовом модуле, установленном на платформе № 1 (кассовые окна № 5– 8);
- в терминалах самообслуживания, установленных близ кассового модуля на платформе №1.
Кассовые окна № 5 – 8 на период проведения работ будут закрыты.
Режим работы билетных касс на станции Девяткино с 9 июля
|№ кассы
|Специализация,
расположение
кассового окна
|Режим работы
билетной кассы
“c по”
|Технологический перерыв
в билетной кассе
“с по”
|1
|пригородное
(на пл. № 3 Сосново)
|кСВ с 07.20 до 18.50
|09.20-09.30, 11.00-11.30,
12.00-14.00, 14.50-15.20, 17.00-17.10
|Сб с 07.30 до 12.00
|09.30-09.40
|Вс закрыто
|2
|пригородное
(на пл. № 3 Сосново)
|КСВ с 07.15 по 21.45
|КСВ 09.10-09.20, 11.00-11.30, 12.00-13.30, 16.10-16.40, 17.00-17.30, 19.55-20.05
|СВ с 07.40 по 21.10
|СВ 09.10-09.20, 11.00-11.30, 13.35-14.05, 16.10-16.40, 18.50-19.20
|3
|пригородное
(на пл. № 3 Сосново)
|КПСВ с 07.40 до 21.10
|КПСВ 09.05-09.35, 11.00-11.10, 12.00-13.30, 15.35-15.45, 17.20-17.50, 19.40-19.50
|П с 07.40 по 21.45
|П 09.05-09.35, 11.00-11.10, 12.00-13.35 15.35-15.45, 17.20-17.50, 19.40-19.50
|Сб с 07.40 по 19.40
|Сб 09.20-09.30, 11.00-11.30, 12.00-13.00, 14.40-15.10, 17.10-17.40
|Вс с 09.05 по 13.35
|Вс 11.00-11.30
|4
|пригородное
(на пл. № 3 Сосново)
|06.15-22.45
|10.00-10.30, 13.15-13.45, 18.50-19.20
|5
|пригородное
(на пл. № 1 Сосново)
кассовый модуль
|кСВ с 07.40 до 21.10
|09.05-09.15, 10.00 -10.30,
12-00-14.00, 14.50-15.20, 17.20-17.50
|СВ с 08.00 до 19.00
|10.00 -10.30, 12.30-12.40,
15.00-15.30
|6
|пригородное
(на пл. № 1 Сосново)
кассовый модуль
|КСВ с 05.45 до 00.15
|06.50-07.00, 09.15-09.25, 11.00-11.30, 12.00-13.00, 14.40-14.50, 16.30-16.40, 18.50-19.00, 21.50-22.20
|СВ с 06.15 до 00.15
|06.50-07.00, 09.15-09.25, 11.00-11.30, 12.30- 13.00, 16.10-16.40, 18.50-19.00, 21.50-22.20
|9
|ТС
(на пл. № 1)
|КСВ 07.30-19.00
|КСВ
07.30-11.00, 11.30-12.00, 14.00-14.40, 15.10-19.00
|СВ 07.30-19.01
|СВ 07.30-11.00, 11.30-14.40, 15.40-17.00
|13/15
(на выход)
|пригородное
(на пл. № 4 на СПб)
|05.30-23.30
|кСВ
06.50-07.00, 08.15-08.25,
11.00-11.10, 12.40-13.40,
14.30-16.30, 18.50-19.00, 21.25-21.55
|СВ
06.50-07.00, 08.15-08.25,
11.00-11.10, 13.20-13.50,
17.00-17.10, 18.45-18.55, 21.25-21.55