В конноспортивном клубе «Дерби» в деревне Энколово с 6 по 8 июля проходят Международные соревнования по конному спорту «Кубок Губернатора Ленинградской области по конкуру» CSI2*-W; CSIYH1*. Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко 8 июля приедет на состязания.

В этом году турнир празднует свой юбилей. В десятый раз ведущие спортсмены России встретятся со своими соперниками из других стран. Около 150 спортивных пар примут участие в турнире. Общий призовой фонд соревнований составляет 5 385 000 рублей.

Начало программы соревнований – с 9.00 6 июля. Торжественное открытие состоится 7 июля.

Впервые пройдет прямая трансляция турнира на сайте Федерации конного спорта Ленинградской области.

Адрес места проведения: Всеволожский район, деревня Энколово, ул. Шоссейная, д. 19, конноспортивный клуб «Дерби».