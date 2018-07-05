На Сабантуй в Тосно ждут гостей из Татарстана

Особенный сельский Сабантуй обещают устроить организаторы праздника плуга в Тосно. Мероприятие пройдет 7 июля на берегу Нестеровского озера, в поселке Шапки. Организаторы обещают яркую, самобытную и интересную программу и говорят, что скучать никому не дадут.

– Изначально у нас был районный праздник, – рассказывает председатель Тосненского союза татар «Изге Юл» Иняятулла Кутуев. – Но сейчас он получил новый статус. Это Ленинградский областной сельский Сабантуй. Намечается большая интересная творческая программа. Наряду с приглашенными гостями выступят местные фольклорные коллективы.

На празднике будут звучать татаро-башкирские и русские песни и наигрыши, пройдут веселые розыгрыши и конкурсы. Кроме того, в рамках мероприятия наградят работников сельского хозяйства.

– К сожалению, в последнее время многие забыли, что Сабантуй – праздник сельский. На мероприятие ждем гостей из Татарстана, – говорит Кутуев.

Отметим, что Сабантуй в Тосно отмечают более двадцати лет, а три года назад праздник получил новый статус и поддержку областного правительства. В этом году праздник посвящен 55-летию Тосно.

– Раньше мы все проводили за счет собственных средств, – отмечает Кутуев. – В 2018-м нас поддержали в областном правительстве.

Ирэн ОВСЕПЯН