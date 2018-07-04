Многодетным семьям Ленобласти выдадут удостоверения

Многодетные родители 47-го региона получат удостоверения, подтверждающие их статус.

Соответствующее постановление правительства региона было принято после многочисленных обращений и пожеланий многодетных семей, поступавших в том числе в ходе обсуждения с жителями области проекта Социального кодекса.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти, документ будет выдаваться в МФЦ и филиалах Центра соцзащиты вне зависимости от дохода семьи и получения мер социальной поддержки. Ранее такие семьи получали справку установленной формы, подтверждающую факт получения мер социальной поддержки.

В настоящее время в Ленинградской области проживают свыше 12 тыс. семей, воспитывающих трех и более детей.