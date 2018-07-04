Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Всеволожского агропромышленного техникума состоялась сегодня, 4 июля. Около 90 ребят получили аттестаты синих воротничков.

В праздничной атмосфере директор техникума Олег Торжков вручил дипломы об окончании учреждения. По его словам, профессиональное образование – первая ступенька на большом жизненном пути.

– Сегодня мы достойно выживаем в условиях жесточайшего противостояния, – отметил Олег Торжков. – Наша задача – составить конкуренцию аналогичным учебным заведениям Санкт-Петербурга. Нужно, чтобы учащиеся наших школ оставались во Всеволожском районе. Сегодня для того, чтобы трудоустроить учеников, мы сотрудничаем с предприятиями района, где наши ребята проходят практику. Многие заинтересованы в дальнейшем привлечении учащихся к себе на работу. В последнее время все больше ребят идут к нам учиться. Такого не было никогда. Думаю, ребята понимают, что мы предлагаем широкий профиль востребованных специальностей.

Как подчеркнул Олег Торжков, в перспективе планируется увеличить число учащихся до одной тысячи человек. Сегодня в техникуме учится 700 ребят. Кроме того, в планах организовать профориентацию для школьников района.

– За последние годы у нас произошли колоссальные изменения, – продолжает директор. – Были отремонтированы фойе, актовый зал, заменены окна, полы, потолки, появилось новое электроосвещение, приобретено звуковое оборудование для сцены. Сейчас закупаем компьютеры и мультимедийное оборудование, ремонтируем спортивный зал, приобретаем современное оборудование для мастерских. Старое давно пришло в негодность. Ребята должны учиться в новых мастерских и осваивать азы профессии на современном оборудовании.

По словам Олега Торжкова, гордостью техникума, да и всего Всеволожского района, стал новый суперсовременный стадион:

– На 95-летие к нам приехал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он поставил перед нами амбициозную задачу: в течение трех лет вывести техникум на европейский уровень. Сегодня мы делаем все для того, чтобы выполнить наказ главы 47-го региона.

Ирэн ОВСЕПЯН

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