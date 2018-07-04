Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский вчера, 3 июля, с рабочим визитом побывал в новой школе, которая откроется в Мурино 1 сентября. Образовательное учреждение на бульваре Менделеева, 20 в День знаний примет 1175 учеников.

– Школа меня приятно удивила. Во-первых, она прекрасно вписана в новый жилой массив. Во-вторых, несмотря на огромные размеры, уже сейчас кажется очень уютной. Большая библиотека с двумя книгохранилищами, просторная столовая, большущий и очень красивый актовый зал на 705 мест – не зря директор школы Александр Георгиевич Деревянко говорит, что к нему на работу готовы ехать учителя из Санкт-Петербурга! – рассказал глава администрации.

Сейчас объект передается комитету по образованию Всеволожского района. Коллектив педагогов уже сформирован. Андрей Низовский планирует 1 сентября приехать на торжественное открытие школы, поздравить учеников и пожелать им отличных оценок.