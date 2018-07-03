Водителей Ленобласти притормозят знаками

В Ленинградской области на участках дорог, где чаще фиксируются дорожно-транспортные происшествия, установят новые знаки, ограничивающие допустимую скорость движения до 40 км/ч.

Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко дал поручение ввести соответствующие ограничения скоростного режима до конца года на дорогах регионального значения в 148 населенных пунктах. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, особое внимание будет уделено пешеходным переходам, не оборудованным светофорами. Перед ними появятся не только новые предупреждающие дорожные знаки, но и шумовая разметка.

– Также в ближайших планах – заключение энергосервисных контрактов на монтаж современного уличного освещения сначала на опасных участках, а затем и на всем протяжении дорог регионального и местного значения. Эта мера позволит существенно снизить количество дорожно-транспортных происшествий и минимизировать их последствия. Кроме того, в 2018 году 10% дорожного фонда области выделено на программу предупреждения ДТП. Почти миллиард рублей пойдет на установку предупреждающих знаков для водителей, развитие системы фотовидеофиксации, оборудование пешеходных переходов светофорами, нанесение шумовой разметки и другие меры, – отметил глава региона.

На двадцати аварийно-опасных участках региональных дорог в течение года появятся комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. На сегодняшний день по области установлены и действуют 171 автоматический комплекс фиксации нарушений.