Во Всеволожском мультицентре открылась типография

Сегодня, 3 июля, во Всеволожском мультицентре социальной и трудовой интеграции открылась типография. Реализовать программу удалось благодаря благотворительному фонду «Доступная среда», компании «Филипп Морис Ижора», организации «Добрый город Петербург».

– Мы давно эффективно сотрудничаем с Мультицентром, – отмечает управляющая по внешним и корпоративным связям по Северному региону Марина Камаева. – В прошлом году при содействии компании была открыта гончарная мастерская, в этом году – типография. Компания с особым вниманием подошла к вопросам безопасности оборудования. Думаю, что Мультицентр – это уникальное учреждение, которое не только обучает, но и трудоустраивает людей с ограниченными возможностями здоровья. Для благотворителей очень важно видеть, что финансируемые проекты имеют долгосрочную перспективу. Поэтому компания уже два года оказывает содействие этому учреждению.

– Продукция, выпущенная в нашей типографии, будет конкурентоспособной благодаря ряду преимуществ, – отметила руководитель Мультицентра Ирина Дрозденко. – Себестоимость изделий, изготовленных во время учебного процесса, – ниже. Помимо этого, мы намерены выпускать продукцию хорошего качества, не уступающую аналогам конкурентов. Здесь ребята будут не только обучаться, но у них еще появится возможность заработать. Думаю, что первой продукцией типографии станут календари, которые мы подарим нашим спонсорам.

Печатная продукция будет реализовываться под брендом «Отличные товары для отличных людей». Бренд был разработан два года назад. Под таким логотипом реализуются швейные, керамические изделия, а также сувениры из бересты и виноградной лозы.

Ирэн ОВСЕПЯН