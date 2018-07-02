Общественные патрули Ленинградской области помогут обеспечить безопасность детей

В Ленинградской области на детских площадках, в торговых центрах и местах массового отдыха детей появятся общественные патрули.

Родители детей и молодые волонтеры будут проверять места, где жизни и здоровью детей потенциально что-либо может угрожать, например, открытые люки и трансформаторные будки. Также общественные патрули будут проверять заброшенные и пустующие здания, а потом передавать информацию о них в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Таким образом Ленинградская область присоединилась к Всероссийской акции «Безопасность детства», инициированной уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой. Акция будет проходить с 1 июля по 31 августа.

Первые патрули уже несут вахту в Гатчинском муниципальном районе. Организаторы акции призывают родителей учащихся школ активнее участвовать в формировании патрулей.

По поводу участия в общественной инициативе родители детей могут обращаться в администрации муниципальных районов.