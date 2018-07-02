Мероприятие, посвященное развитию и поддержке социального предпринимательства в Ленинградской области, прошло 29 июня в Санкт-Петербурге.

В форуме приняли участие заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов, эксперты Фонда региональных социальных программ «Наше будущее», представители Московской области и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Собравшимся рассказали о Центре инноваций социальной сферы Ленинградской области, открытого недавно в Выборге. Форум был приурочен к Международному дню социального бизнеса, который отмечают 29 июня. Организаторами мероприятия выступили Торгово-промышленная палата Ленобласти и Фонд «Наше будущее».

– Без социального предпринимательства невозможно представить организацию услуг в сфере соцзащиты, дополнительного образования и в других важных для повседневной жизни сферах, – отметил Дмитрий Ялов. – Развитие этого сектора особенно важно в отдаленных муниципальных образованиях. Социальное предпринимательство имеет большое значение для нашего региона, так как у нас много небольших городов, отдаленных от населенных пунктов. Комфортные условия для проживания граждан напрямую зависят от расширения границ бизнеса за пределы районных центров.

Отметим, что в рамках мероприятия были подведены итоги первого этапа обучения социальных предпринимателей по программе бизнес-акселерации Ленинградской областной ТПП. Проект в 47-м регионе реализуется впервые.

Ирэн ОВСЕПЯН