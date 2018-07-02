Во Всеволожском районе 30 июня прошел ежегодный татаро-башкирский праздник Сабантуй, знаменующий собой окончание весенней посевной. Все смешалось на центральной поляне близ деревни Энколово: звуки, краски, ароматы, люди и животные. Выступлениям национальных творческих коллективов и традиционным народным играм не помешала даже пасмурная погода.

В этом году поздравить соотечественников с главным национальным праздником приехали заместитель председателя Государственного совета Республики Татарстан Римма Ратникова, и.о. полномочного представителя Республики Башкортостан при Президенте РФ Олег Матыцин и председатель Татарской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Раис Яркаев. От принимающей стороны тепло и сердечно поздравили земляков и гостей с праздником полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов и другие официальные лица.

– Более ста лет Сабантуй идет по нашей стране, и я уверен, что молодежь подхватит традиции, и по-прежнему будет продолжаться этот праздник семьи, любви, плодородия, праздник, сохраняющий национальные традиции, – сказал Александр Беглов.

От имени губернатора Ленинградской области и правительства региона гостей приветствовал Николай Емельянов. Он напомнил, что в Ленинградской области Сабантуй отмечается с 1956 года, когда в поселке Шапки начал проводиться Тосненский сабантуй, и в этом году он состоится 7 июля.

Фото Антона ЛЯПИНА