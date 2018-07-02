В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 07.06.2018 г. № Пр-965 «Об упорядочении использования устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, устанавливаемых на транспортные средства» запрещаются нецелевое использование легковых оперативных транспортных средств аварийно-спасательных служб (формирований), не входящих в систему МЧС России, имеющих цветографическую раскраску и специальные световые и звуковые сигналы, а также перевозка лиц, обязанности которых не предполагают осуществление неотложных действий по защите жизни и здоровья граждан.