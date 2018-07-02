На территории детского оздоровительного лагеря «Ладожец» в Коккорево в минувшие выходные прошел туристский слет «Выездные дни молодежи».

На протяжении трех дней команды со всех уголков Всеволожского района, несмотря на плохую погоду, жили в походных условиях. Ребята соревновались в перетягивании каната, играли в волейбол и мини-футбол. Кроме спортивных достижений, жюри оценивало также творческий подход к обустройству бивуаков и выступления в конкурсе самодеятельности.

Молодежные туристские слеты ежегодно проходят в районе при поддержке профильных комитетов администрации Всеволожского района и районного Центра тестирования ГТО.

Фото Антона ЛЯПИНА