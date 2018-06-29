Кто поможет участковому?

В Культурно-досуговом центре «Южный» 29 июня состоялось выездное заседание комиссии по общественной безопасности, взаимодействию с судебными и правоохранительными органами и профилактике терроризма Общественной палаты Ленинградской области совместно с Общественной палатой Всеволожского района.

Тема встречи – «Организация работы службы участковых уполномоченных на территории Всеволожского района и их взаимодействие с органами местного самоуправления» – весьма актуальна и требует консолидированных усилий правоохранителей и муниципалов.

В заседании под председательством Вениамина Петухова приняли участие представители правоохранительных органов как области, так и района. Статистические данные, прозвучавшие в их выступлениях, вызвали немало вопросов у участников большой встречи. Главный вопрос: какие меры необходимо принять, чтобы служба участковых уполномоченных в полной мере отвечала запросам муниципальных органов власти и общественности? – по-прежнему остается в повестке дня.

Нехватка сотрудников, слабая укомплектованность техническими средствами, отсутствие помещений для работы участковых и жилья – проблемы, препятствующие нормальной работе службы. Апелляция к государственным органам власти, которые призваны на законодательном уровне решить вопросы, затрудняющие работу участковых уполномоченных, оправданна, однако и заинтересованность муниципалов в наведении правопорядка на своей территории – тоже большое дело.

Заместитель главы администрации Всеволожского района по общим вопросам Сергей Поляков считает, что необходимо провести аналогичное совещание с участием всех заинтересованных сторон на районном уровне и сформулировать конкретные предложения, которые могут стать фундаментом для дальнейшей деятельности в данном направлении.

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА