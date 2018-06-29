В связи с проведением ремонтных работ на транспортной развязке КАД в узле пересечения с трассой ЗСД и Дачным проспектом (км 70 внутреннего кольца, км 71 внешнего кольца) два съезда будут полностью перекрыты в течение семи часов.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в период с 23.00 30 июня до 6.00 1 июля будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта съезды с внутреннего кольца КАД и улицы Предпортовой на Дачный проспект и внутреннее кольцо КАД.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация.