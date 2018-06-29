На VIII Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров Елена Глинская из Нового Девяткино завоевала 2 место в номинации «Работа в поисковой системе Яндекс» в категории «Уверенный пользователь» и 3 место среди Победителей в абсолютном зачете (по итогам 4-х туров чемпионата) в категории «Уверенный пользователь».

В финале чемпионата, проходившего в этом году в Пятигорске, приняли участие команды 72-х субъектов Российской Федерации, а также соотечественники из Армении, Беларуси, Великобритании, Испании, Словении, Чехии и Финляндии.

Обязательное условие участия в чемпионате – финалисты должны быть старше 55 лет (для женщин) и 60 (для мужчин). Все они стали лучшими среди пенсионеров, принявших участие в районных и областных отборочных турах.

Возраст большинства участников нынешних соревнований составил от 60 до 65 лет, каждый седьмой «многоборец» преодолел 70-летний рубеж.

Напомним, в прошлом году Елена Глинская также принимала участие в чемпионате по компьютерному многоборью. Тогда состязания проходили в Петербурге. Пенсионерка из Нового Девяткино стала лучшей в номинации «Работа в поисковой системе «Яндекс». Победительницу поздравил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.