Арсенал мобильной лаборатории Леноблэкоконтроля пополнился двумя дополнительными приборами и живыми тест-объектами.

Пресноводные рачки и аппараты «Люмохром» и «Капель-105М» позволят детально и оперативно проводить высокоточные измерения загрязнения воды и почвы, а также формировать надёжную доказательную базу для возбуждения административных и уголовных дел против нарушителей природоохранного законодательства, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

– Внедрение новых технических средств: аппаратов для измерения чистоты воды, а также беспилотников и фотоловушек, которые уже встали на вооружение против тех, кто загрязняет леса, позволяют эффективно бороться за соблюдение экологического законодательства в регионе, – рассказал председатель комитета государственного экологического надзора Михаил Козьминых.