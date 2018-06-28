Юных всеволожцев приглашают на «Интерактивное лето»

Во Всеволожском центре культуры и досуга 27 июня прошел очередной мастер-класс для юных жителей города. На этот раз под руководством сотрудников центра дети мастерили бумажных лошадок.

Увлекательные мастер-классы для ребят под общим названием «Интерактивное лето» проходят в рамках культурного проекта «Разноцветное детство».

Напоминаем, каждую среду и субботу в любую погоду в 12.00 организаторы ждут детей в парке около Всеволожского ЦКД. Если погода не располагает к уличным играм, «Интерактивное лето» переносят в малый зал. Для ребят проводят мастер-классы, веселые конкурсы и интересные игры. Вход свободный.