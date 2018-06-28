Сегодня, 28 июня, заслуженный артист России Юрий Гальцев посетил Мультицентр социальной и трудовой интеграции во Всеволожске. Бурными аплодисментами встретили воспитанники учебного заведения известного актера.

Пародист, художественной руководитель Театра имени Аркадия Райкина в Санкт-Петербурге, решил придать необычную нотку встрече, поэтому отошел от обычного формата своих выступлений. Как отметил Гальцев, он редко поет, однако для учащихся Мультицентра сделал исключение. Одну из своих песен он посвятил руководителю Мультицентра Ирине Дрозденко. Ребята с восторгом слушали песни, кричали «Браво!» и просили спеть про любовь.

Учащиеся задавали вопросы о том, где учился артист, общается ли он с Олегом Митяевым. Оказалось, что Гальцев получил инженерное образование в Курганском машиностроительном институте, а после окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии.

– Наши воспитанники с нетерпением ждали этой встречи, – отметила руководитель Мультицентра Ирина Дрозденко. – Такие мероприятия несут мощную энергетику и призваны вдохновить и мотивировать ребят на новые достижения.

Ознакомившись с уникальным учреждением, Юрий Гальцев пообещал обязательно заказать в учреждении веники, которые делают в Мультицентре.

– Мы ставим сейчас спектакль по пьесе Евгения Гришковца «Дом» и по сценарию нам нужно много веников, так что готовьтесь к заказу, – отметил заслуженный артист.

– О Мультицентре я узнал от Ирины Дрозденко, которая вместе с супругом побывала у нас на спектакле. Думаю, что это не последняя встреча с воспитанниками Мультицентра, – поделился впечатлениями Гальцев. – Они приедут к нам в театр, и сотрудничество продолжится. Но самое важное – настроение ребят. Я был удивлён, как они восторженно приняли мое выступление.

После концерта гостю подарили кисет с маленькой берестяной флягой. Юрий Гальцев предложил организовать продажу аналогичной продукции в сувенирном магазине при возглавляемом им театре.

Ирэн ОВСЕПЯН