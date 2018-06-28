На заседании Законодательного собрания Ленинградской области вчера, 27 июня, депутаты большинством голосов проголосовали «за» переименование поселка имени Свердлова в Борисоглебское-на-Неве и направление соответствующих документов в государственную Службу государственной регистрации кадастра и картографии.

– Все процедуры соблюдены, – отметил в ходе обсуждения спикер областного парламента Сергей Бебенин. – Вопрос инициирован советом депутатов Свердловского поселения.

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области, против переименования на заседании высказались представители фракции КПРФ. Депутат Николай Кузьмин отметил, что выражает при этом мнение жителей поселка, которые не готовы расстаться с историческим названием, а также менять документы и перерегистрировать свою недвижимость.

В ходе обсуждения на заседании Законодательного собрания были высказаны различные мнения: депутат Андрей Шаронов уточнил, назывался ли поселок Борисоглебское-на-Неве ранее, и получил отрицательный ответ. Депутат Сергей Караваев высказал мнение, что переименование – не самый насущный вопрос для данной территории.

Руководитель фракции ЛДПР Андрей Лебедев заявил о том, что его фракция приняла решение о солидарном голосовании «за» переименование:

– Название поселка им. Свердлова – случай, когда «декоммунизация» необходима. Тем более что личность Якова Свердлова, который являлся одним из организаторов разгона Учредительного собрания и Красного террора, сегодня оценивается совсем не так, как в советские времена, когда называли поселок.

В итоге большинством голосов по данному вопросу было принято положительное решение – о направлении документов по смене названия в государственную Службу государственной регистрации кадастра и картографии.

Напомним, свое название населенный пункт получил в честь революционера-большевика в 1961 году. Предложение о переименовании поступило от инициативной группы граждан 23 января этого года. Материалы и документы по переименованию поселка были направлены в Законодательное собрание Ленинградской области. Инициаторы переименования поселка предлагают назвать его в честь князей Бориса и Глеба – первых святых, канонизированных Русской церковью. В областном парламенте обсуждение возможности переименования пос. им. Свердлова началось в марте, и тогда решение профильной постоянной комиссией не было принято. Позднее на законопроект поступило положительное заключение губернатора региона Александра Дрозденко.