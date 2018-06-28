В минувшую среду, 27 июня, под председательством главы администрации Всеволожского района Андрея Низовского прошло расширенное заседание рабочей группы по вопросу предоставления земельных участков многодетным семьям.

В заседании приняли участие представители многодетных семей, специалисты отделов архитектуры и градостроения администрации, юристы и депутаты города. Расширили состав участников третьей по счету встречи депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Андрей Лебедев и Алексей Ломов. Предмет обсуждения – оформление и использование 97 участков, которые уже давно были выделены администрацией МО «Город Всеволожск», но выделены таким образом, что теперь, после передачи полномочий на районный уровень, администрации района приходится преодолевать многие юридические трудности.

В ходе обсуждения вопроса многодетные семьи узнали хорошую новость – вчера региональные депутаты приняли в третьем, окончательном чтении закон «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность на территории Ленинградской области». С 1 января 2019 года многодетные семьи сразу смогут получать землю в собственность, а не оформлять договор аренды за участок, собственность на который сегодня можно получить, только построив дом.

Как сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района, на данный момент заключены договоры аренды на 69 участков. На 23 из них уже выданы разрешения на строительство, а на 13 выданы градпланы. Реальные проблемы существуют с четырьмя участками, оказавшимися прямо над городским коллектором. Строить там дома нельзя. Глава районной администрации заверил, что взамен люди получат такие же участки в том же массиве. Такая техническая возможность существует. Кроме того, есть еще 33 участка, попадающих в санитарно-защитные зоны расположенных поблизости объектов. По изменению этих зон ведется работа с «Роспотребнадзором», и специалисты склоняются к тому, что работа эта принесет положительные плоды.

– У нас сегодня прошла третья по счету встреча рабочей группы, и уже в третий раз я уверенно заявляю – ни у кого землю отбирать не будут и выселять, конечно, тоже, – прокомментировал Андрей Низовский. – Вместо тех участков, строительство на которых невозможно, мы подберем альтернативу, устраивающую граждан. Результат, к которому мы идем, – создание целого квартала, где многодетным семьям будет удобно жить. Конечно, людям важно получить право собственности на землю и разрешение на строительство. Но это – промежуточный этап. После необходимых изменений в градплане города и правилах землепользования и застройки мы сможем говорить о планах комплексного освоения территории, а значит, выходить на правительство области с просьбой о софинансировании. Когда мы сможем построить для людей дороги, провести электричество, воду и газ, вот тогда проблему можно будет считать решенной окончательно. Первый этап – изменения в градплан города. Они будут обсуждаться на градостроительном совете Ленинградской области 17 июля. Все остальные процедуры уводят нас в 2019 год.

Фото пресс-службы администрации Всеволожского района