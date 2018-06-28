14 миллионов рублей в рамках Фонда президентских грантов было направлено в нынешнем году на реализацию 13 проектов НКО в Ленинградской области. Об этом сегодня, 28 июня, в КДЦ «Южный» города Всеволожска на Форуме местных сообществ заявил заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Журавлев. Как отметили участники форума, такие мероприятию делают некоммерческий сектор сильнее и способствуют его развитию.

– Сегодня Общественная палата делает все для того, чтобы наладить взаимодействие НКО с органами государственной власти, – подчеркнул Владимир Журавлев. – За последние два года число заявок на получение президентских грантов растет. Обычно финансирование выделяют два раза в год. В 2017 за первое полугодие было получено 35 заявок, но только три получили финансирование в размере 2 миллионов рублей. Однако уже на второй тур на соискание президентских грантов 2017 года было представлено 44 проекта. В итоге добро получили 16 проектов на сумму 36 млн руб.

В нынешнем году число заявок выросло вдвое. Из более 70 инициатив было одобрено 13 с финансированием в размере 14 млн руб. Сейчас представители некоммерческого сектора могу принять участие во втором пуле на соискание президентских грантов. 19 июля мы проведем консультацию, на которой подробно объясним и разъясним, как правильно представить заявки на соискание средств, – подчеркнул заместитель председателя Общественной палаты.

По словам Владимира Журавлева, некоммерческий сектор пока не очень расторопен в получении грантов из бюджета Ленинградской области.

– Сегодня мяч на поле НКО, – отметил Журавлев. – Надо просто активнее принимать участие для получения господдержки для дальнейшего оказания социальных услуг. Отмечу, что во Всеволожском районе есть положительный опыт работы таких проектов. К примеру, весьма успешен в этом плане опыт центра «Смузи».

– Несколько лет сама занималась общественной работой. Но тот заряд бодрости и энергии, который ты получаешь от работы, незаменим, – отметила депутат Законодательного собрания Ленобласти Валерия Коваленко. – Сегодня у общественников возникают разные проблемы, которые необходимо решать в тандеме с государством.

Начальник отдела социальных коммуникаций комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области Александр Зеленин рассказал о том, что в 47-м регионе успешно реализуется проект по работе ресурсных центров. Оказалось, что на начальном этапе были трудности с финансами, но потом вопросы со средствами удалось решить.

Представитель движения активистов «Кудрово» Виктория Шапиро рассказала о первых шагах по формированию местного сообщества, в рамках которых уже создан Совет новостроек. Примечательно, что в сообществе активистов новоиспеченного города входит 5 тысяч человек. Отметим, что население Кудрово составляет более 70 тысяч.

В рамках форума рассказали также о ведущих практиках фондов местных сообществ, о волонтерских движениях и опыте молодежных советов по внедрению системы краудфандинга.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото пресс-службы администрации Всеволожского района

