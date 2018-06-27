Всеволожских малышей ждут на «Параде колясок»

11 августа на Юбилейной площади пройдёт V Открытый фестиваль карнавального семейного шоу «Парад колясок во Всеволожске».

К участию приглашаются самые творческие и креативные семьи. Приём заявок с 1 по 31 июля.

Тема фестиваля – «Мультяшки». Участники оформляют свои фестивальные работы в стиле мультипликационных фильмов.

На выбор предлагается несколько номинаций:

- «Чудо-коляска» (оформляются коляски-люльки или прогулочные коляски по основной теме фестиваля);

- «Кукольный мир» (украшаются коляски для кукол по основной теме фестиваля);

- «Маленький водитель» (украшаются детские велосипеды и самокаты по основной теме фестиваля).

Положение и форма заявки для участия в конкурсе размещены на официальном сайте Всеволожского центра культуры и досуга – ВЦКД.РФ, в социальной сети «ВКонтакте» – https://vk.com/vsevparad. Телефон 8 (813-70) 23-633.