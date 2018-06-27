На сегодняшнем Градсовете заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин рассказал о нерешенных проблемах, которые мешают строительству ТПУ «Кудрово».

– Помимо замечаний комитетов по ЖКХ и ТЭК, сегодня нерешенными остаются проблемы с подключением к развязке «Кола», строительства фойе метрополитена, также до сих пор не согласованы вопросы подъезда к ТЦ «МЕГА Дыбенко», – отметил чиновник. – Нельзя просто для галочки принимать проект планировки, а потом прятать, как страусы, голову в песок. Сейчас мы можем утвердить его, а потом безнадежно разводить руками. Проект планировки необходим только для резервирования земельного участка на промежуточный этап, чтобы защитить его от застройки. А для решения проблем надо определить конкретные сроки.

Отметим, что на 10 июля запланирована встреча с представителями ТЦ «МЕГА Дыбенко» для решения вопроса подъезда к комплексу.

Напомним, в ТПУ, которое построят на границе Кудрово и Свердловского поселения, войдут коммерческие помещения, перехватывающая парковка на 2,2 тыс. машин, три открытые автостоянки. Проект строительства транспортного узла был направлен на доработку еще в прошлом году. Разработчики исправили недочеты и представили новый проект, реализация которого пройдёт в несколько этапов. Площадь участка для размещения ТПУ «Кудрово» составит 8,12 га.

Также предполагается улучшение транспортной доступности Кудрово за счет развития существующей инфраструктуры железнодорожного транспорта. Планируется строительство двух пассажирских платформ недалеко от ТПУ «Кудрово».

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото пресс-службы администрации Всеволожского района

