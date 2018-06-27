Оригинальный проект по размещению этнодеревни во Всеволожском районе рассмотрели сегодня, 27 июня, на Градсовете Ленинградской области. Новый комплекс «Межнациональная деревня» появится на участке в 20 га в районе улицы Старая Дача в Свердловском поселении.

Отметим, что первыми о реализации проекта заявили участники заседания Совета по межнациональному сотрудничеству при администрации. Аналогичные площадки есть во многих регионах России. Однако в Ленинградской области культурно-этнографических комплексов пока нет.

– Участок расположен на берегу Невы, – отметил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – На живописной территории предполагается установить сцену, где можно будет проводить разные национальные праздники. Предполагается, что культурно-этнографический комплекс станет центром притяжения. Сегодня межнациональное и межконфессиональное сотрудничество в нашем районе – это прочный фундамент, на котором можно и нужно строить будущее. Безусловно, необходимо решить вопрос с финансированием проекта. В данный момент рассматривается несколько вариантов.

Участников совещания интересовали вопросы, связанные с подключением к инженерным сетям, обеспечения и обслуживания участка. Собравшимся рассказали, что в этнодеревне появится 38 этнических павильонов, многофункциональный досуговый центр, музей истории слова, мастерские гончарного, кузнечного, ремесленного искусства.

– Хорошая идея, правильная! – одобрил инициативу заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин. – Сегодня много программ, направленных на укрепление межнационального единства. Градсовет не против реализации проекта размещения культурно-этнографического комплекса. Главное, найти финансирование.

Ирэн ОВСЕПЯН