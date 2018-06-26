В этом году в Ленинградской области заключено 11 энергосервисных контрактов на сумму в 107,3 млн руб. В рамках проекта заменят наружное освещение во Всеволожском, Гатчинском, Кировском, Киришском и Приозерском районах.

Всего заменят 4 860 уличных светильников, приборов учета электрической энергии и установят автоматическую систему управления наружным освещением.

Еще шесть энергосервисных контрактов по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (АИТП) с системой часового и погодного регулирования в 5 муниципальных учреждениях на территории Волховского района и муниципальном учреждении на территории Кировского района позволят перевести системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на «закрытую» схему.