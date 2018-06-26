Специализированный многофункциональный центр, открытый во Всеволожском районе, оказал людям с ограниченными возможностями здоровьями первые 50 государственных услуг.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, наиболее востребованными у первых посетителей МФЦ стали услуги Пенсионного фонда, социальной защиты (оформление единого социального проездного билета), Росреестра, Фонда социального страхования и МВД.

Напомним, специализированный центр «Мои Документы» для особенных жителей Ленинградской области открыл свои двери на территории областного Мультицентра социальной и трудовой интеграции в начале июня этого года.

Центр работает по будням с 9 до 18 часов по адресу: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 4. В МФЦ предоставляется 370 видов государственных и муниципальных услуг.