Ленинградский омбудсмен примет звонки на горячую линию

Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов 29 июня с 10.00 до 14.00 проведет горячую линию по вопросам реализации права граждан на получение бесплатной юридической помощи.

Жители Ленинградской области, позвонив по телефону: 8 (812) 916-50-63, смогут:

– сообщить о проблемах, возникших при получении бесплатной юридической помощи, в том числе о необоснованном отказе адвоката в предоставлении помощи, о ее неудовлетворительном качестве, о недостатке информации об адвокатах, участвующих в системе бесплатной юридической помощи, о сложностях при оформлении необходимых документов и иных;

– получить консультацию о категориях граждан, имеющих право на получение такой помощи, случаях ее оказания, а также контактные данные адвокатов, участвующих в системе.