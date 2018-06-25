Решением совета депутатов МО «Город Всеволожск» № 52 от 19.06.2018 года за активную общественную и политическую работу, многолетний и добросовестный труд на благо жителей города Всеволожска звание «Почетный гражданин города Всеволожска» присвоено Дине Михайловне Коробковой.

Уроженка г. Клинцы Брянской области, Д.М. Коробкова после окончания Саратовского государственного медицинского института и ординатуры с 1980 года работает во Всеволожском районе. В 1980–1985 г.г. работала в Морозовской больнице Всеволожского района врачом-ординатором кожного отделения. С 1985 года работала дерматовенерологом во Всеволожской поликлинике с исполнением обязанностей районного специалиста и заведующего кабинетом. С 1989 г. в течение 22 лет Дина Михайловна – заместитель главного врача Всеволожской районной больницы по амбулаторно-поликлинической, затем по организационно-методической работе.

В течение 3-х сроков подряд, с 2000 по 2014 год, избиралась депутатом Собрания представителей МО «Всеволожский район Ленинградской области», совета депутатов МО «Город Всеволожск» первого и второго созывов. С 2011 по 2014 год занимала выборную должность заместителя председателя совета депутатов МО «Город Всеволожск», была председателем комиссии по проведению публичных слушаний.

С 2014 по 2016 год работала инспектором в отделе по организационной работе, связям с органами государственной власти и МСУ администрации МО «Всеволожский муниципальный район».

С 2016 года работает помощником депутата Законодательного собрания ЛО Александра Матвеева. В течение длительного срока Дина Коробкова была членом президиума Всеволожского местного отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», за активную работу в котором награждена Почетными грамотами ООО «РКК», нагрудным знаком Н.И. Пирогова, нагрудным знаком Даши Севастопольской.

За многолетний и добросовестный труд, активную общественную деятельность награждена почетным знаком «Отличник здравоохранения», нагрудным знаком «За заслуги перед Всеволожским районом», имеет несколько дипломов и Почетных грамот Министерства здравоохранения, Губернатора Ленинградской области, Законодательного собрания Ленинградской области, Администрации Всеволожского района, Советов депутатов МО «Город Всеволожск» и МО «Всеволожский муниципальный район».

Дмитрий Силаев, второй кандидат на присвоение звания «Почетный гражданин города Всеволожска», обратился в совет депутатов с просьбой снять свою кандидатуру с голосования.

Кроме того, Почётным дипломом Совета депутатов МО «Город Всеволожск» были награждены: Всеволожский центр муниципальных услуг и Всеволожский государственный историко-краеведческий музей.