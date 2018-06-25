В минувшее воскресенье, 24 июня, на Юбилейной площади города Всеволожска состоялся праздник, посвящённый Дню молодёжи. Праздник прошёл очень ярко и весело, несмотря на дождливую и ветреную погоду.

Открыли мероприятие заместитель главы районной администрации по безопасности Валерий Половинкин и начальник отдела по молодёжной политике, туризму и межнациональным отношениям Евгения Шостак. Они поздравили представителей молодого поколения с их праздником и пожелали им радости и только положительных эмоций.

Организаторы приготовили для гостей праздника множество развлечений – выступления танцевальных и вокальных коллективов, команды КВН, конкурсы, возможность покататься на сигвее, попрыгать на батутах, а также сфотографироваться с копслеерами.

В поддержку здорового образа жизни выступили активисты Молодёжного совета района. Совместно с членами Парламента старшеклассников они раздавали листовки с информацией о вреде курения, алкоголя и наркотиков.

В завершение вечера состоялось долгожданное выступление певца Т-Killah.

Екатерина КОРОЛЕВА