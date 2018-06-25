Механизатор племенного завода «Приневское» из Всеволожского района Александр Дерюгин стал победителем VII открытого чемпионата России по пахоте. Теперь он будет представлять страну на международных соревнованиях.

Житель Ленинградской области – многократный чемпион региональных соревнований по пахоте. В этом году Александр поднялся на пьедестал как победитель в основном квалификационном соревновании. Кроме заветного кубка, механизатор увезёт в Ленинградскую область главный приз – трактор Agrolux 4.80.

Напомним, в минувшую пятницу, 23 июня, в Суздале открылся чемпионат Европы по пахоте, впервые проходящий в России.