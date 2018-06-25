Пахарь из «Приневского» бьет рекорды
Механизатор племенного завода «Приневское» из Всеволожского района Александр Дерюгин стал победителем VII открытого чемпионата России по пахоте. Теперь он будет представлять страну на международных соревнованиях.
Житель Ленинградской области – многократный чемпион региональных соревнований по пахоте. В этом году Александр поднялся на пьедестал как победитель в основном квалификационном соревновании. Кроме заветного кубка, механизатор увезёт в Ленинградскую область главный приз – трактор Agrolux 4.80.
Напомним, в минувшую пятницу, 23 июня, в Суздале открылся чемпионат Европы по пахоте, впервые проходящий в России.