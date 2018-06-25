В Колтушской школе им. академика И.П. Павлова 22 июня открылся юбилейный, пятый Тихвинский форум молодых педагогов России «Молодой учитель в реализации стратегических задач развития Российской Федерации».

Форум, который проходил два дня, собрал около 300 учителей по разным общеобразовательным предметам. В программу мероприятия были включены дискуссионные площадки, пленарные заседания и неформальное общение. Заявленные темы рабочих площадок самые разные – Молодой учитель: педагог и вожатый; Школа для одаренных или одаренность в каждой школе; Школьное питание – здоровье на всю жизнь.

Праздничная церемония открытия началась с зажжения символического огня и награждения самых достойных в своей профессии. Победитель Ленинградского областного конкурса «Учитель года – 2018», учитель иностранных языков МОУ «Гимназия» города Сертолово Анастасия Поспелова награждена Благодарственным письмом Комитета по науке и образованию Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Фото Антона ЛЯПИНА

На фото сверху: педагог, доктор психологических наук, профессор РАО, заместитель президента ФГБУ «Российская академия образования» Виктор Басюк и абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2017» Илья Демаков.

На фото снизу: Анастасия Поспелова.