Сегодня, ровно в 4 часа утра, на территории музея «Дорога Жизни», который является филиалом Центрального военно-морского музея, началась памятная акция, посвященная Дню памяти и скорби. Огромное количество людей собралось в этот час на берегу Ладоги, чтобы вспомнить о героических защитниках Ленинграда, помянуть погибших, отдать дать уважения ветеранам Великой Отечественной войны.

К этой дате было приурочено открытие памятника-часовни, построенного в рамках проекта «Молчаливое эхо войны». Такие типовые мемориалы возводятся с 2009 года по всей стране в местах боёв и кровопролитных сражений – там, где проявлялись факты массового героизма и жертвенности. Проект прошел экспертизу в Троице-Сергиевой лавре и был одобрен иерархом Российской Православной церкви. Точно такая же беломраморная часовня во имя святых благоверных князей Александра Невского и Дмитрия Донского была установлена в 2011 году на берегу Невы, в Дубровке.

С инициативой установки памятных часовен выступила Российская общественная организация «Ветераны военной контрразведки». Кроме православного креста на куполе, часовню изнутри украшают символ воинской славы –Георгиевский крест и лики святых. Хотя часовня выполнена в духе православной традиции, она не несет в себе религиозного содержания и посвящена всем героям, независимо от их национальности и конфессиональной принадлежности.

В честь открытия часовни состоялся торжественный митинг с возложением венков и цветов.

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА