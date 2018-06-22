Минимальный размер оплаты труда могут повысить в Ленинградской области с января 2019 года. Соответствующий вопрос правительство 47-го региона внесло на рассмотрение трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Сторонам предложено увеличить размер МРОТ на 4% с января 2019 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти. В случае положительного решения, минимальная заработная плата составит в области 11 856 рублей.

Напомним, размер минимальной заработной платы в Ленинградской области на 2018 год составляет 11 400 рублей. При этом размер минимальной заработной платы в регионе выше прожиточного минимума для трудоспособного населения, который составляет 10 364 рубля.

С 1 мая 2018 года МРОТ в России сравнялся с прожиточным минимумом и составил 11 163 рубля.

Вопрос повышения размера минимальной заработной платы будет рассмотрен в ближайшее время на президиуме Ленинградской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.