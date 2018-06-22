Станет ли Мурино городом?

Депутаты муниципального образования «Муринское сельское поселение» считают, что Мурино должно стать городом.

На своем очередном заседании, состоявшемся 20 июня, народные избранники обсудили вопрос о выдвижении инициативы изменения категории «поселок» населенного пункта Мурино с отнесением его к категории «город» и преобразования муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области путем изменения статуса сельского поселения в связи с наделением его статусом городского поселения.

Если эта инициатива будет поддержана, то на карте Всеволожского района может появиться еще один город.