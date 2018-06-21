Почти тысяча выпускников из Всеволожского района посетят праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге

В празднике «Алые паруса», который состоится в Санкт-Петербурге 23 июня, примут участие не только 35 тысяч петербургских выпускников, но и более 6 тысяч детей из регионов России и иностранных государств.

По традиции гостями праздника, помимо юных петербуржцев, становятся ежегодно лучшие выпускники школ из других регионов России и стран мира. Как сообщили в комитете по образованию Санкт-Петербурга, в этом году на «Алых парусах» побывают выпускники Ленинградской, Астраханской, Владимирской, Волгоградской, Калининградской, Новгородской, Самарской, Свердловской, Тверской, Томской, Московской, Мурманской, Челябинской областей, Приморского, Хабаровского краев, Республики Дагестан, Республики Крым, Республики Карелия, а также зарубежные делегации из Молдовы (Гагаузия), Киргизии, Армении, Сербии, Кипра и Эстонии.

Среди регионов самая большая делегация из Ленинградской области – 4 250 школьников, в том числе из Всеволожского района – 959 выпускников.

– Нам поступают сотни писем от выпускников школ из самых дальних уголков России, – рассказала председатель комитета по образованию Санкт-Петербурга Жанна Воробьева. – Ребята мечтают побывать на «Алых парусах». Многие из них планируют стать студентами вузов Санкт-Петербурга и связать свою жизнь с нашим городом. Например, Виктория из Самарской области написала: «Посетить Санкт-Петербург и побывать на «Алых парусах» для меня значит найти единомышленников, творить и создавать на благо Северной столицы». Девочка является волонтером чемпионата мира и собирается продолжить обучение в Санкт-Петербургском государственном университете. Конечно, мы стараемся идти таким ребятам навстречу и приглашаем их присоединиться к большому торжеству».

Делегации выпускников из регионов и иностранных государств уже прибывают в Санкт-Петербург. Помимо самих «Алых парусов», для ребят подготовлена обширная культурная программа – они побывают в лучших музеях города, прогуляются на теплоходах по рекам и каналам, осмотрят знаменитые достопримечательности Санкт-Петербурга.

Все участники праздника «Алые паруса» будут прибывать на Дворцовую площадь организованными группами в сопровождении педагогов на автобусах либо на городском транспорте и пешими организованными колоннами. Для групп выпускников будут задействованы четыре пропускных пункта: Певческий мост, Адмиралтейский проспект, Миллионная улица, Невский проспект. В этом году было решено указывать конкретный пропускной пункт непосредственно на билете, для того чтобы равномерно распределить нагрузку между пунктами и облегчить процесс прохода на Дворцовую площадь.

В празднике «Алые паруса» также традиционно примут участие выпускники специальных (коррекционных) школ для детей с особыми возможностями здоровья. Для участия этой категории выпускников в празднике «Алые паруса» будет выделена отдельная парковка автобусов и подготовлены места для размещения инвалидных кресел и складных стульев на Дворцовой набережной.

Вход на Дворцовую площадь будет осуществляться только по пригласительным билетам. Каждый петербургский выпускник получит по два приглашения – на себя и своего гостя.