В рамках XII Всеволожского патриотического марафона военной песни в выходные дни пройдут следующие мероприятия:

23 июня – районный фестиваль «Песня в солдатской шинели» – мемориал Зеленого Пояса Славы «Лемболовская твердыня», 32 км Приозерского шоссе.

24 июня – областной фестиваль «22 июня, ровно в четыре часа…» – п. Рахья, 27 км Дороги жизни, озеро Каменка.

В них примут участие профессиональные и самодеятельные творческие коллективы и отдельные исполнители – представители воинских частей, учреждений культуры и искусства, общеобразовательных школ, организаций и предприятий, общественных организаций и фондов.