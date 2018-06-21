С 25 июня по 9 июля консультационный пункт по защите прав потребителей в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области во Всеволожском районе» проводит горячую линию по вопросам о туристических услугах в условиях жаркой погоды, о питании и прививках.

Одновременно по данной теме юрист дает консультации, оказывает помощь в подготовке претензий к туристическим фирмам, составлении исковых заявлений в суд.

Задать вопросы юристу можно по телефону: 8 (813-70) 45-728.

Время работы: понедельник – пятница с 10.00 до 13.00.

Прием граждан осуществляется в указанное время по адресу: г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, дом 13.