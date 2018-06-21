Сегодня, 21 июня, в ресторане «Драгунский ручей» в Морозовском поселении чествовали золотых и серебряных медалистов Всеволожского района. Здесь собралось 79 талантливых и одарённых ребят, которые на протяжении многих лет упорно трудились.

Наградой для вчерашних школьников стали золотые и серебряные медали «За особые успехи в учении». Поддержать выпускников пришли родители, педагоги и директора школ. Рекордсменом по медалистам, как и в прошлом году, стал Лицей № 1 г. Всеволожска – 16 его выпускников получили медали.

С этим радостным событием ребят поздравили глава района Ольга Ковальчук, заместитель главы администрации по социальному развитию Светлана Хотько и председатель районного комитета по образованию Ирина Федоренко. Они пожелали выпускникам счастья и удачи на их жизненном пути, а также отметили большую заслугу родителей и педагогов в успехах детей.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА

