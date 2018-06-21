С 20 июня поменялся порядок первичного получения бланка единого социального проездного билета (проездной пластиковой карты) для льготного проезда на автомобильном транспорте на смежных межрегиональных, межмуниципальных и муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам отдельным категориям граждан.

Как сообщает комитет по социальным вопросам Всеволожского района, первичная выдача единых социальных проездных билетов (ЕСПБ) теперь будет осуществляться не на почтовых отделениях, а органом социальной защиты населения Всеволожского района по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, окно 11. График работы: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Также можно подать заявление для последующего получения ЕСПБ по адресам:

- г. Всеволожск, ул. Доктора Сотникова, д. 27, прием граждан по вторникам с 9.00 до 13.00 (кабинет 8);

- пос. Кузьмоловский, ул. Школьная, д. 4а, прием граждан с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00;

- в Отделы Многофункционального центра Всеволожского района (МФЦ).

Активация на месяц ЕСПБ, как и ранее, будет производиться на почтовых отделениях с 20-го числа месяца, предшествующего началу срока действия билета, по 5-е число месяца, в котором единый социальный проездной билет действителен.