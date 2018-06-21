Город Коммунар, Фалилеевское сельское и Рахьинское городское поселения за счет субсидий из бюджета Ленинградской области приобрели оборудование для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения котельных.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, всего в 2018 году за счет областных средств муниципальные образования региона приобретут 23 дизель-генераторных установки (ДГУ) общей мощностью 3,3 МВт. На эти цели выделено 40 млн рублей. В случае необходимости оборудование обеспечит резервное энергоснабжение объектов жизнеобеспечения.

В 2017 году между 23 муниципальными образованиями было распределено 40 млн рублей, на которые было приобретено 25 ДГУ суммарной мощностью 4,025 МВт.