Сегодня, 20 июня, во Всеволожском центре культуры и досуга прошел конкурс «Юный пожарный – 2018», в котором приняли участие воспитанники летних школьных лагерей.

Мероприятие проводилось в рамках Года культуры безопасности. В соревнованиях участвовали пять команд: из Лицея № 1, Школы № 2, трудового отряда Школы № 2, Школы № 4 и социально-реабилитационного центра. Юным пожарным предстояло показать свои творческие способности, проявить смекалку в викторине и пройти пожарную эстафету.

Организаторами конкурса выступили отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района, ФГКУ «15 отряд федеральной противопожарной службы по Ленинградской области», ГКУ «ЛЕНОБЛПОЖСПАС» и администрация Всеволожского района.

Подобные мероприятия проводятся регулярно и направлены, в первую очередь, на профилактику пожаров в летний период и воспитание у подрастающего поколения культуры пожарной безопасности.

Фото ФГКУ «15 отряд ФПС по Ленинградской области»