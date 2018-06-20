На месте санитарной вырубки в Ореховском лесничестве Всеволожского района высадят новый лес. Об этом рассказал и. о. руководителя Ленобллеса Николай Волчуга.

– Не секрет, что лес – возобновляемый природный ресурс и ничего страшного в санитарной вырубке деревьев нет, – отметил чиновник. – В зависимости от состояния вырубка может быть как сплошной, так и частичной. Поврежденные в Ореховском лесничестве хвойные насаждения нуждаются в полной вырубке. В перспективе на этом участке появится новый лес. Здесь планируется высадить не только ели, но и сосны, которые биологически более устойчивы к нашествию прожорливых жуков-короедов.

Отметим, что зараженность зеленых насаждений Ореховского лесничества насекомыми-вредителями резко увеличилась за последние годы. К примеру, если в 2011 году по результатам мониторинга было рекомендовано проведение санитарно-оздоровительных мероприятий на 18% лесных территорий, а в 2012 – на 38%, то к 2015 году эта цифра увеличилась до 97%.

– Восстановление лесных массивов будет осуществляться за счет государства, – отметил Николай Волчуга. – По нашим подсчетам, для того чтобы посадить гектар леса, необходимо от 10 до 12 тыс. руб. Лес – национальное богатство, а богатство требует внимания и заботы.

Ирэн ОВСЕПЯН