В микрорайоне Бернгардовка города Всеволожска будет отремонтирована ливневая канализация. Улица связи, Первомайский проспект, улицы Победы и Верхняя – территория, которая будет защищена от летних ливней и весеннего таяния снега.

– Новые 315-миллиметровые трубы прокладываются методом горизонтального бурения, – рассказывает Максим Домрачев, директор МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания» – заказчик работ. – Такой метод, в отличие от традиционного рытья траншей, имеет множество преимуществ. Во-первых, работы не доставляют практически никаких неудобств жителям ближайших домов и не препятствуют движению транспорта. Во-вторых, мы минимизируем риск повреждения иных инженерных сетей, которых в микрорайоне очень много.

Как сообщили в администрации Всеволожского района, несмотря на технологическую сложность проекта, согласно контракту 330 метров трубы будет заменено уже к 1 июля. В предыдущие годы решить проблемы Бернгардовки с подтоплением не представлялось возможным в связи с отсутствием финансирования. В этом году на проект будет израсходовано 5 млн 282 тыс. рублей. Благодаря грамотно проведенному аукциону удалось сэкономить 25 процентов бюджетных средств – начальная цена контракта составляла более семи миллионов.

Фото пресс-службы администрации Всеволожского района