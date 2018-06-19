Новый замглавы администрации Всеволожского района займется решением застарелых проблем ЖКХ

На вчерашнем заседании пресс-клуба, прошедшем в редакции газеты «Всеволожские вести», первый заместитель главы администрации Всеволожского района Алексей Кондрашин поделился с журналистами своим виденьем развития районного строительства и сферы ЖКХ.

В сегодняшних реалиях первоочередной задачей Алексей Витальевич считает строительство социальных объектов на всей территории района. Он рассказал о том, что только в рамках федеральной программы «Стимул» в текущем году планируется построить три школы и один детский сад, всего же в 2018 году запланирован ввод 18 детских садов – в основном за счет выкупа помещений у застройщиков.

Также замглавы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству напомнил, что в минувшем, 2017 году во Всеволожском районе было открыто рекордное количество социальных объектов – 12 детских садов и 4 школы.

Что касается сферы ЖКХ, то здесь, по словам Алексея Кондрашина, «все сложно, но не безнадежно». В настоящее время новый руководитель изучает положение дел, намечает пути решения застарелых проблем.

В ходе заседания Алексей Витальевич упомянул о том, что в нынешнем году на благоустройство и ремонт дорожной сети города Всеволожска впервые выделена сумма в сто миллионов рублей и подтвердил, что продолжается реализация программы «Комфортная среда».

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА