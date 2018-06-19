Перечень мест, куда можно доехать на социальном такси, пополнился Центрами «Мои Документы».

В рамках услуги льготные категории граждан могут добраться до МФЦ по особым тарифам. 75-процентная скидка на проезд предоставляется лицам старше 80 лет; инвалидам по зрению и инвалидам с 3 степенью ограничения способности к трудовой деятельности; жителям блокадного Ленинграда, инвалидам с ограничениями к передвижению. Детям-инвалидам в возрасте до 7 лет, детям-инвалидам по зрению; инвалидам 1 группы; участникам и инвалидам ВОВ услуга доступна бесплатно.

Заказать социальное такси можно круглосуточно, но не позднее чем за два дня до планируемой даты, поездки по бесплатному многоканальному телефону 8-800-777-04-26. Получателю услуги может быть оформлено не более шести заявок в месяц.