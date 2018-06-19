Завершен первый этап ремонтных работ на путепроводе, расположенном на 216-м километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия в Лодейнопольском районе Ленинградской области.

Ремонт путепровода стартовал в июле 2017 года. За год специалисты разобрали основание переходных плит, асфальтобетонное покрытие, мостовое полотно и деформационные швы, демонтировали перильное и барьерное ограждения, опорные части и другие элементы искусственного сооружения. В рамках первого этапа работ на объекте завершена установка балки пролетного строения и устройство упоров конусов. Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», сейчас дорожники продолжают менять опорные части, восстанавливать поврежденные железобетонные поверхности балок пролетных строений, устанавливать водоотводные трубки, новое мостовое барьерное и перильное ограждения.

Согласно условиям заключенного государственного контракта ремонт путепровода на автодороге Р-21 завершится в октябре 2018 года. В период работ на объекте организовано реверсивное движение со светофорным регулированием, действует ограничение скорости – 50 км/ч.