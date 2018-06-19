В рамках прошедшего вчера заседания пресс-клуба, организованного редакцией газеты «Всеволожские вести» и посвященного представлению нашим читателям недавно вступивших в должность заместителей главы администрации Всеволожского района, заместитель по общим вопросам Сергей Поляков рассказал об основных направлениях деятельности возглавляемого им подразделения.

Так, главной задачей Сергей Михайлович видит повышение эффективности взаимодействия органов государственной власти с местным самоуправлением, координацию их совместной работы на благо жителей Всеволожского района.

Не менее важно, по его мнению, поддерживать четкую организацию внутренней жизни администрации. Он уверен, что от правильной работы общего отдела, куда стекаются все документы, в том числе и обращения граждан, напрямую зависит эффективность работы администрации в целом. В связи с этим планируется в ближайшее время внедрить систему электронного документооборота, что позволит перейти на качественно новый, современный уровень.

Также замглавы районной администрации считает, что необходимо наладить работу различных институтов гражданского общества, таких как Общественный совет и Общественная палата, Экологический совет, молодежные объединения.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА